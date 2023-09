Escola de Conceição Castelo promove projeto “Descoloniza Aldy”

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aldy Soares Merçon Vargas, localizada no município de Conceição do Castelo, realizou no decorrer do mês de agosto, o projeto “Descoloniza Aldy”. O objetivo da ação foi fomentar a discussão e a valorização das culturas originárias ameríndias e africanas.

Durante a realização das atividades, os estudantes promoveram pesquisas, debates e momentos de reflexão sobre o assunto. Para isso, foi utilizado como base de apoio a obra da autora Bárbara Carine, intitulada “Como ser um educador antirracista”, além do Caderno Orientador para a Educação das Relações Étnico-raciais no Espírito Santo, disponibilizado pela Secretaria da Educação (Sedu). Acesse o material clicando AQUI.

Materiais também foram confeccionados pelos alunos, como desenhos, poesias e artesanatos, e expostos nos corredores da instituição, visando a conscientizar a comunidade ao redor da escola. Apresentações musicais e teatrais buscaram reforçar a demonstração das relações étnico-raciais na formação do Brasil.

“Foi muito gratificante nos informar sobre nossas diferenças étnicas e poder perceber o quão importante elas são para nossa sociedade”, disse a estudante Ana Júlia Albuquerque, do 9° ano do Ensino Fundamental.