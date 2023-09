Espaço Cultural Luz Del Fuego inaugura em Cachoeiro neste sábado (16)

Desde o dia 25 de janeiro de 2020, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, encontra-se sem um espaço teatral para apresentações artísticas, devido a enchente que devastou o teatro municipal Rubem Braga. Pensando nisso, no dia 16 de setembro será inaugurado o Centro Cultural Luz del Fuego, um espaço criado pelo grupo da cidade Cia NÓS de Teatro, com apoio da Secult através da Lei de Incentivo à Cultural (LICC), e patrocínio do ES GÁS.

Através deste apoio será oferecido no espaço aulas gratuitas de teatro e ballet, que já estão com inscrições abertas e irão iniciar logo após a inauguração. No espaço além da área aberta multifuncional, haverá um teatro alternativo, nele serão realizadas as apresentação de teatro, ballet, entre outras.

Para além das ações previstas através do apoio da LICC, o grupo irá realizar diversas outras ações independentes no espaço, e na inauguração será dado ao público uma degustação de como o Centro Cultural Luz Del Fuego funcionará.

Com início para às 19:00h a programação de inauguração irá prever lançamento de livros, instalação, performances, exposições, música, apresentação de ballet de teatro entre outras ações. Além disso, quem não tiver se inscrito nas aulas gratuitas ainda, será possível realizar a inscrição durante a inauguração.

O evento contará com intérprete de libras, e além de comidas e bebidas para degustação, haverá a venda de outras opções.

SERVIÇO

INAUGURAÇÃO

16 de setembro às 19:00. R. Newton Prado, 29, Ibitiquara

programação prevista

Exposições Artes Plásticas

Weber Copper com “CORPO-RIO performance, imagem e materialidades”

Anderson Fraga com “Álbum de Família””

Lys Ribeiro com “Humano”

Lançamentos do Catálogo “Dramaturgas Capixabas”

Por Brenda Perim (apoio Lei Rubem Braga)

Lançamentos da Nova dramaturgia da Cia NÓS de Teatro “O Evangelho Segundo a Moqueca Capixaba”

Por Brenda Perim e Marco Antônio Reis (apoio Lei Rubem Braga)

Lançamentos dos Livros e Escultura da Performance “Ciclos Sentidos”

Escultura produzida por Larissa Pereira com apoio de Amanda Lima

Livros organizado por Marco Antônio Reis (Apoio Secult)

Performance ”Luz às Mulheres”

com Amanda Malta

Ensaio Aberto de “A Metamorfose”

Novo espetáculo do Grupo Anônimos de Teatro

Apresentação de Ballet

com alunas da professora Juliana Lopes

Show Musical

com Bruno Nagô

INSCRIÇÃO PARA AULAS DE TEATRO

As aulas de teatro serão ministradas pelo professor Marco Antonio Reis todas as segundas-feiras, nos seguintes horários e faixas etárias

18:00 às 19:30 – 10 a 17 anos

19:30 às 21:00 – A partir de 16 anos

INSCRIÇÃO PARA AULAS DE BALLET

As aulas de ballet serão ministradas pela instrutora Juliana de Sá Dias Lopes todas as terças-feiras, nos seguintes horários e faixas etárias:

17:00 – 4 a 5 anos

18:00 – 6 a 8 anos

19:00 – 9 anos ou mais

Clique e faça a sua inscrição AQUI