Espírito Santo encerra os Jogos da Juventude com 17 medalhas

O Espírito Santo encerrou a participação nos Jogos da Juventude, no último sábado (16), com seis ouros, cinco pratas e seis bronzes, totalizando 17 medalhas conquistadas. A competição aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo, e teve início no dia 1º deste mês.

Cerca de cinco mil atletas com idade escolar de 15 a 17 anos, de todas as 27 unidades da Federação, estiveram presentes nos Jogos, que são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A delegação capixaba contou com um total de 190 pessoas, sendo 155 atletas, 27 técnicos e staffs. Os alunos que participaram do evento foram os campeões dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), na categoria juvenil.

Os pódios conquistados pelo Espírito Santo foram nas modalidades de atletismo, basquete, ciclismo, handebol, judô, tiro com arco, triathlon, vôlei de praia e wrestling.

A modalidade que mais medalhou na competição foi o wrestling, com os ouros por equipe no feminino e de Joice Barbosa, uma prata por Victoria Valentina e dois bronzes alcançados por Davy Gonçalves e Isabela Kaiser.

No terceiro e último bloco dos Jogos, foram disputadas as modalidades de águas abertas, basquete, handebol, natação, tiro com arco e vôlei de praia. Os principais destaques foram os capixabas Thiago e Pedro, que levaram o ouro na disputa da primeira divisão do vôlei de praia.

Modalidades coletivas:

Nas disputas de handebol (masculino e feminino) e basquete (feminino), os capixabas chegaram à final da Divisão 2 e garantiram o acesso para a divisão principal no ano que vem.

As finais foram disputadas no sábado (16) e o basquete feminino subiu ao lugar mais alto do pódio após vencer o Distrito Federal por 38 a 21. Já no handebol, o Espírito Santo ficou com a prata após derrotas por 23 a 16 para o Pará e de 13 a 10 para Pernambuco, respectivamente no feminino e no masculino.

Colocação final

Com o desempenho, o Espírito Santo ficou mais uma vez entre os dez melhores do País, terminando na 9ª colocação geral, à frente de estados como, por exemplo, Minas Gerais (15º) e Bahia (23º). Confira no quadro todas as medalhas conquistadas pelos capixabas em Ribeirão Preto (SP):