Espírito Santo participa da maior feira do setor turístico do país

O Espírito Santo, por meio do Governo do Estado e com a coordenação da Secretaria do Turismo (Setur), vai participar da ABAV Expo, uma das maiores feiras de turismo da América Latina e ponto de encontro, comercialização e comunicação de toda a cadeia produtiva do setor turístico. O evento acontece entre os dias 27 e 29 deste mês, na cidade do Rio de Janeiro.

A ABAV Expo, organizada pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), retorna com a maior estrutura para a 50ª edição. A feira reúne os principais players do setor e promove a conexão com o principal canal de distribuição do turismo brasileiro: os agentes de viagens. Para esta edição, serão mais de 1.500 marcas expositoras, num espaço de 37 mil metros quadrados no Riocentro. A expectativa é de 25 mil visitantes, sendo que 45% desses são agentes de viagens.

Além dos expositores, serão várias atividades ocorrendo simultaneamente, como o tradicional networking B2B, mais de 60 palestras inovadoras no ABAV Talks, participação de operadoras internacionais do ABAV Buyers’ Club e Jornada ABAV ESG.



Estande Espírito Santo



O Espírito Santo estará presente no evento com o estande “Descubra o Espírito Santo”, que foi construído com objetivo de evidenciar o Grande Buda de Ibiraçu, atrativo turístico que vem destacando o Estado para o Brasil. Haverá uma imagem recortada com 3 metros de altura em uma das laterais, permitindo que o visitante possa ter uma ideia da proporção de uma pessoa próxima à estátua. No espaço, haverá uma ação de fotografia, em que a pessoa poderá levar de lembrança a foto dela com o Buda.

O conceito do estande também pretende evidenciar os atrativos já consolidados, como a Pedra Azul, as Dunas de Itaúnas e a moqueca capixaba, além de apresentar novidades, como o Grande Buda, a Observação de Baleias Jubarte e Santa Teresa. Haverá ainda um totem onde o visitante poderá explorar os principais atrativos turísticos do norte do Estado.

“A participação do Espírito Santo na Abav Expo é uma excelente oportunidade para colhermos resultados do nosso trabalho de promoção do Estado. São inúmeras possibilidades de negócios e fortalecimento do destino importantes para o crescimento do turismo no Estado”, afirmou o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

O presidente da ABAV-ES, Rodrigo Stange, contou que o Espírito Santo estará presente com a maior delegação capixaba da história. “Este ano, em especial, o nosso estado vai marcar forte presença com uma grande delegação, demonstrando união do Trade Capixaba, municípios e do Governo do Estado, por meio da Setur”, destacou.

Segundo Stange, a ABAV-ES está coordenando caravanas aéreas e rodoviárias, compostas por agentes de viagens, guias de turismo, hoteleiros, jornalistas, blogueiros, empresários do segmento bares e restaurantes, representantes de entidades do turismo capixaba. “Além dos municípios e empresários que estarão divulgando o Estado, seus produtos e serviços, no maior estande que o Espírito Santo já teve em um evento de turismo”, completou o presidente da ABAV-ES.

Outra ação inédita que vai acontecer no estande “Descubra o Espírito Santo” é que a Secretaria do Turismo fará a distribuição e sorteios de artesanatos típicos do Estado, com foco na panela de barro. Essa ação consiste em estimular que as pessoas tirem fotos no estande, publique no Instagram e marque o perfil do @descubraoespiritosanto.

Os municípios também estarão presentes, apresentando o que de melhor têm em suas regiões. Serão eles: Marataízes, Santa Teresa, Ibiraçu, Itaúnas, Piúma, Iconha, Alfredo Chaves, Vila Velha, Vitória, Anchieta, Venda Nova do Imigrante, entre outros. Durante essas participações, haverá degustação de produções locais e os visitantes poderão experimentar cafés, vinhos, espumantes, cachaças, biscoitos, socol, frutas e cervejas.

Durante a feira, também haverá a apresentação da Orquestra Maratimba, das Nonas de Santa Teresa, do Sanfoneiro de Itaúnas e a participação do Abacaxi de Marataízes.





Serviço:

50ª ABAV Expo – Feira de Turismo da Associação Brasileira das Agências de Viagens



Data: 27 a 29 de setembro de 2023

Local: Riocentro, Rio de Janeiro – RJ

Horário: das 13 às 20 horas



Mais informações: https://abavexpo.com.br/