Espírito Santo presente na maior feira de turismo do Brasil

Os atrativos e serviços turísticos de Anchieta estão sendo apresentados até a próxima sexta-feira (29) na maior feira de turismo do Brasil, a ABAV. Este ano, em sua 50º edição, a ABAV Expo 2023, acontece ano Rio de Janeiro (RJ). No estande do Estado do Espírito Santo, servidores da Secretaria de Turismo de Anchieta estão apresentando os destinos turísticos do município por meio de vídeos e folders.

Conforme informações da secretaria, além de divulgar os atrativos do litoral e do interior, Anchieta está apresentando seu rico Santuário Nacional de São José de Anchieta.

A ABAV é uma das maiores feiras de turismo da América Latina e uma oportunidade para a troca de experiências, comercialização e comunicação da cadeia produtiva do turismo, além de contar com várias palestras ministradas por personalidades do setor.

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) está divulgando o turismo capixaba e suas peculiaridades.