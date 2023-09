Espírito Santo sedia evento jurídico internacional

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) realizará e sediará na próxima segunda-feira (11) o II Congresso Internacional de Mediação e Arbitragem.

O evento é realizado em parceria com a Med Arb RB – Mediation and Arbitration for Recovery and Business e será aberto pela procuradora-geral de Justiça do MPES, Luciana Andrade, e pelo presidente da Med Arb RB, Elias Mubarak Júnior, a partir da 8h30. O credenciamento começa às 8h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, sede do Ministério Público estadual, em Vitória.

O Congresso contará com palestra magna do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Moura Ribeiro, a partir das 10h30. O evento terá a participação de membros do MPES, magistrados, advogados e juristas com vasta experiência nas temáticas apresentadas. A programação conta com homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ocasião em que será lançado o livro “Tratamento dos Contratos Bilaterais na Recuperação Judicial”, por Gustavo Stenzel Sanseverino.

O encontro apresentará painéis e debates a respeito de temas como “A Importância do Brasil como sede internacional de arbitragem”, “Mediação e os processos de reestruturação” e “Métodos adequados de resolução de conflitos, ODS 16 da ONU e o Ministério Público”, entre outros assuntos.

Clique aqui e confira a programação completa e mais informações (PDF com folder do evento).