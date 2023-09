Estudantes de Ibatiba apresentam 1° Jornal Escolar “Em Ação”

Estudantes da Escola de Ensino Fundamental e Médio, Professora Maria Trindade de Oliveira, localizada no município de Ibatiba, apresentaram, na última quarta-feira (30), o jornal escolar “Em Ação”. O intuito do projeto foi incentivar o interesse dos estudantes produção textual jornalística, bem como fortalecer o hábito da leitura.

O jornal desenvolvido pelos estudantes abrangeu uma variedade de tópicos, desde eventos escolares até questões globais. Além do jornal impresso, também foi criado um site para as publicações, oferecendo ao público a comodidade de acessar as notícias de qualquer lugar.

“O lançamento do jornal “Em Ação” e do site é uma conquista marcante para os estudantes. Esse empreendimento demonstra a dedicação deles à escrita jornalística, à criatividade e ao uso inteligente da tecnologia para compartilhar informações”, disse o professor de Língua Portuguesa Savio Scussulin.

Já a diretora escolar Silésia das Graças Medenval relatou que tem grande admiração pelo compromisso e entusiasmo demonstrados pelos alunos. “Essa iniciativa não apenas aprimora as habilidades de comunicação dos estudantes, mas também os capacita a se tornarem cidadãos informados e engajados em sua comunidade”, afirmou.