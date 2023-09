Eleitores apontam como péssima gestão do prefeito de Itapemirim

A maioria dos eleitores do município de Itapemirim classificam a gestão do prefeito Dr. Antônio Rocha Sales (Progressistas) como péssima.

Segundo dados da pesquisa realizada pelo Instituto Solução, em parceria com o site AQUINOTICIAS.COM, 45, 7% dos entrevistados apontam que o gestor faz uma péssima administração.

Cerca de 29,9% ainda afirmam que o trabalho que o prefeito vem desenvolvendo é ruim.

Apenas 18, 3% classificou a gestão como boa e 3%, como ótima. O número de eleitores que não responderam totaliza 3,2%.

Pontos positivos

O Instituto Solução também quis saber dos eleitores quais são os pontos positivos e negativos do governo do prefeito Dr. Antônio Rocha. De acordo com o estudo, 42,2% dos entrevistados responderam que não há nenhum ponto positivo na sua administração.

Os dados ainda indicam que 9,9% dos eleitores apontam entre os pontos positivos a educação; 7,2% a saúde; 6,7% estradas; 3,2% assistência social; 3,2% turismo; 2% saneamento básico; 0,5% limpeza pública; 0,2% obras; 0,2% finanças e 0,2% cultura. Eleitores que não sabem ou não respondeu somam 24, 4%.

Pontos negativos

Quando questionados sobre qual é o ponto negativo no governo do prefeito de Itapemirim, a maior parte dos eleitores responderam todos. De acordo com os dados, 31,36% dos entrevistados afirmam que não há pontos positivos na atual gestão.

Entre os pontos negativos, a saúde desponta entre os mais citados com 27,16% das afirmações. Em seguida aparecem o turismo, com 6,67%; a educação, com 6,42%; saneamento básico, com 5,93%; estradas, com 3,95%; assistência social, com 3,70%; administração e agricultura, com 0,74% cada; emprego, com 0,49%, e segurança pública, manutenção, meio ambiente, transporte, limpeza pública e outros com 0,25% cada.

A margem de erro do levantamento é de 4,9% para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada nos dias 13 e 14 de setembro. O estudo ouviu 405 eleitores na sede e nos distritos de Itapemirim.