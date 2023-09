Péssimo e desonesto: eleitores avaliam Dr. Antônio em Itapemirim

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha (Progressistas), é avaliado como péssimo político pela maior parte dos eleitores do município.

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Solução, em parceria com o site AQUINOTICIAS.COM, 45,7% dos entrevistados afirmam que o doutor é um péssimo prefeito.

Outros 31,6% avaliam o seu perfil enquanto chefe do Poder Executivo municipal como ruim; 15,8% como bom e apenas 2,2% como ótimo. Aproximadamente 4,7% não respondeu.

Quanto ao nível de honestidade de Dr. Antônio, a maioria dos eleitores afirmaram que não acham ele um político honesto. Segundo o estudo do Instituto Solução, 44,2% dos entrevistados tem esse pensamento sobre o prefeito de Itapemirim.

A pesquisa ainda indica que apenas 28,4% dos eleitores acreditam que o gestor é honesto e 27,4% não sabe ou não respondeu.

A margem de erro da pesquisa é de 4,9% para mais ou para menos. O Instituto Solução ouviu 405 eleitores, nos dias 13 e 14 de setembro, na sede e nos distritos de Itapemirim.

