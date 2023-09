Estudo coloca Casagrande entre os melhores governadores do Brasil

A administração do governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), é aprovada pela maioria dos capixabas e desponta entre as melhores do Brasil.

De acordo com o Instituto Paraná, 73,2% dos entrevistados aprovam a gestão estadual, o que coloca o chefe do Poder Executivo como o segundo mais bem avaliado do país.

O estudo ainda aponta que apenas 24% desaprova e outros 4,4% não sabe ou não opinou.

Em comparação com a avaliação do cenário nacional, o governador do Espírito Santo só fica atrás do chefe do Poder Executivo estadual de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que desponta com 76,6% de aprovação.

Quanto a avaliação do trabalho desenvolvido por Casagrande como gestor, cerca de 57,2% dos eleitores classificam como bom e ótimo e 13,6% como ruim e péssimo. Aproximadamente 1,3% não sabe ou não opinou.

Segundo o Instituto Paraná, a pesquisa foi feita através de entrevistas pessoais, entre os dias 14 e 17 de setembro de 2023, com 720 eleitores do município de Vitória com 16 anos ou mais. O grau de confiança do estudo é de 95,0% e a margem estimada de erro é de aproximadamente 3,7 pontos percentuais para os resultados gerais.