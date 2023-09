Fabricantes de armas de fogo são presos em cidade do Espírito Santo

Dois homens, de 26 e 32 anos, foram presos fabricando e comercializando armas de fogo em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Uma mulher de 41, também foi detida em flagrante.

Durante uma operação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, foi encontrada uma oficina para produção de armas de fogo, além de impressoras 3D utilizadas para impressão de parte das armas.

Foram apreendidas diversas munições, duas submetralhadoras caseiras e diversas partes de armas que eram fabricadas para comercialização.

