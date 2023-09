Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, completa 152 anos de história

Um dos principais pontos turísticos de Vila Velha, o Farol de Santa Luzia, completou 152 anos na última quinta-feira (7).

Inaugurado em 1871, na Ponta de Santa Luzia, na entrada do canal de acesso de Vitória, no final da Praia da Costa, Vila Velha, tinha a finalidade de indicar ao navegante, a entrada do canal de acesso ao Porto de Vitória. O Farol Santa Luzia consiste de uma torre octogonal metálica com 12 metros de altura, pintado de branco, confeccionada na cidade Glasgow na Escócia, em 1870.

Foi em 1986, por ocasião da solicitação feita à atual Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Espírito Santo que aconteceu o tombamento do monumento. Foram realizados apenas serviços de pintura, sondagem e recuperação estrutural da torre.

Pela rede social a prefeitura fez questão de lembrar a data. Além de repostar fotos de visitantes, comemoraram orgulhosos, o marco de 152 anos de um patrimônio cheio de história:

“Tem aniversariante hoje em vila velha. um jovem de 152 anos que continua iluminando nossa cidade e os destinos de muita gente. o farol santa luzia, ponto turístico canela-verde, é orgulho da história e cultura do espírito santo e está aberto à visitação”. O Farol está aberto a visitas de terça a domingo, das 9h às 16h30, inclusive em feriado.