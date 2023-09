Feira dos Municípios retorna com sucesso para calendário de eventos

O evento que marcou o Espírito Santo por mostrar o que há de melhor na gastronomia, cultura e turismo de todas as regiões do Estado retorna ao calendário capixaba após cerca de 25 anos. A Feira dos Municípios 2023 começou nesta quinta-feira (31) e segue até domingo (03), no Pavilhão de Carapina, no município da Serra. A abertura oficial teve a participação do governador Renato Casagrande. A entrada é gratuita.



Com a finalidade de destacar as potencialidades de cada município do Espírito Santo, o evento vai proporcionar aos visitantes uma viagem cultural por todo o Estado, com a exibição do artesanato produzido nas diferentes regiões, a degustação de produtos típicos de cada localidade, além de conhecer o potencial turístico das cidades capixabas.



“Estar aqui de novo me faz ter uma lembrança gostosa da juventude. É muito bom ver todos os municípios capixabas presentes, mostrando suas potencialidades. Nas últimas feiras realizadas, participei como servidor da Prefeitura de Castelo. Hoje tenho orgulho de retomar a Feira dos Municípios como governador do Estado. O trabalho em parceria é uma característica do nosso governo. Temos tanta coisa boa surgindo todos os dias em nossas cidades e apresentar isso para quem vive aqui ou quem vem de fora é motivo de orgulho”, afirmou Casagrande.



O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, destacou que a decisão pelo retorno da Feira dos Municípios ao calendário oficial de eventos visa valorizar o turismo, a cultura, o agronegócio e o empreendedorismo do Espírito Santo, além de dar visibilidade aos negócios que existem em cada região capixaba.



“A Feira dos Municípios é um evento muito importante para o nosso Estado, pois conecta o capixaba e os turistas com tudo o que há de melhor em todas as regiões do Espírito Santo. Nesse sentido, vai permitir que o visitante tenha uma experiência com nossa cultura, gastronomia, agronegócio, produtos e turismo, além de gerar renda para os nossos empreendedores”, afirmou Gavini Filho.



O secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, comentou que o retorno da feira é uma oportunidade de as cidades apresentarem suas potencialidades e oportunidades, além de empreendimentos e atrativos turísticos para investidores, imprensa e todos os frequentadores do evento. “O capixaba estava com saudade da Feira dos Municípios e de sua importância”, comentou.



O presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, falou sobre o entusiasmo dos gestores municipais com o evento, que terá a participação de todas as cidades capixabas. “Destaco e agradeço o envolvimento dos prefeitos neste momento de preparação e planejamento para a Feira dos Municípios, um dos eventos mais memoráveis do Estado, que dá a oportunidade de cada região apresentar seus potenciais e seus diferenciais turísticos, culturais e econômicos”, pontuou.



Os visitantes que passarem pela Feira dos Municípios vão poder conferir durante os quatro dias de evento, a mini carretela de Santa Teresa, polenta móvel, serenata italiana de Venda Nova do Imigrante, coagem de café de Brejetuba, moqueca de Conceição da Barra, rancho móvel de Ibatiba e mini tombo da papa de Itarana e muito mais. Isso é só uma amostra do que está programado para acontecer durante o evento.



A Feira dos Municípios é uma iniciativa do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau com o apoio da Amunes e do Governo do Estado, por meio da Aderes e das Secretarias do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult). Conta também com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES).



Você sabia?



Desde os anos 1970, a Feira dos Municípios tem sido um marco cultural e gastronômico no Espírito Santo, e agora renasce com mais vigor, destacando as 78 cidades de acordo com as dez regiões turísticas do Estado. Após décadas de sucesso, este evento tão aguardado ressurge para mexer com a memória afetiva do capixaba e encantar novas gerações. Um evento completo para toda a família.



Área externa



Um dos espaços que prometem reunir toda a família em muita diversão é a área externa, onde além de apresentações culturais e manifestações típicas acontecerão, teremos o parque de diversões com a roda gigante, que é a mesma do festival Lolapalooza, fazendinha e exposição de flores. A roda gigante, que tem dimensões de 20×25 metros, deve ser uma das atrações mais requisitadas do evento. Ela vai oferecer uma vista panorâmica do evento e até de grande parte de Vitória e Serra.



Para manter a tradição da Feira, o famoso touro mecânico, relembrando os bons momentos das décadas de 1980 e 1990, estará presente. E para ninguém deixar de participar do desafio, serão dois touros.



Espaço gastronômico



O destaque do espaço gastronômico é a sua representatividade da diversidade do Espírito Santo. Serão dez restaurantes, um de cada região turística, e 20 cervejarias artesanais, duas de cada região. Num espaço de 2,3 mil metros quadrados, além de degustar os pratos e as cervejas artesanais, o público poderá assistir a diversos shows em dois palcos, o palco Pocar e o Raízes, com diversas apresentações de músicos capixabas de diversos estilos e de várias gerações.



Manifestações culturais



A diversidade da cultura e história capixaba estará presente em diversos momentos da Feira dos Municípios em todos os espaços. Serão mais de 40 apresentações em diversos espaços. Afinal, promover essa diversidade é um dos objetivos do evento. As manifestações culturais terão também um espaço especial: o Multiespaço, onde ficará o palco Experiências. Estão previstas apresentações de grupos folclóricos de jongo, congo e capoeira, orquestra de vilão, além do tropeiro móvel, tombo da papa, mini carretela e muito mais.



Solidariedade em Ação



A entrada para a Feira dos Municípios do Espírito Santo será gratuita. Mas quem for de carro precisa estar atento à ação solidária que estará sendo realizada no estacionamento. Será cobrado o valor simbólico de R$ 5,00 ou um quilo de alimento não perecível. Essa iniciativa vai ser revertida em benefício das comunidades próximas ao Pavilhão de Carapina.



Exposições temáticas dos municípios



Os 78 municípios participantes terão estandes com exposições temáticas e degustações de produtos específicos de cada localidade. Cada estande, com 18 metros quadrados, será uma oportunidade para os visitantes conhecerem a cultura do município de forma completa. Para envolver ainda mais os visitantes, alguns municípios prepararam sorteios de brindes, levando mais diversão e surpresas aos participantes.



A Feira dos Municípios é uma oportunidade imperdível para conhecer e celebrar a cultura do Espírito Santo. O evento promete agradar todas as idades com sua programação cultural diversificada e atrações emocionantes. É a maior oportunidade de conhecer todo o Espírito Santo em um único lugar!

Serviço:

Feira dos Municípios 2023

Data: 31 de agosto a 03 de setembro

Local: Parque de Exposições de Carapina – Av. Marginal, 5196 – Jardim Carapina, Serra.

Estacionamento solidário: quem doar 1 kg de alimento não perecível, não precisa pagar os R$ 5 de estacionamento (as doações serão destinadas às comunidades do entorno do Parque de Exposições)

Programação:

Dia 31 – Quinta

14h Congo da Serra – Cortejo | Rua Principal da Feira

14h30 Ademar Teixeira | Palco Raízes

15h Gean Oliveira e Giovani – Moda de Viola | Palco Experiências (Externo)

15h30 Fábio Coelho | Palco Raízes

16h La Nostra Felicitá – Dança Infantil | Palco Raízes

16h Kinder Fon Der Land | Palco Experiências (Externo)

17h Alice Ballet convida Jongo Maria Preta e Zé Porto de Marataízes | Palco Experiências (Externo)

17h Maior Queijo Artesanal da Região do Caparaó | Coreto

18h Serenata de Favela | Palco Raízes

18h30 Solenidade | Palco Raízes

20h Carlos Bona, Carlos Papel e Lula de Vitória | Palco Pocar

21h30 Nano Viana | Palco Raízes

20h30 Boi Bijoca | Palco Experiências (Externo)

Dia 01 – Sexta

14h Bonecos de Tupi – Bom Jesus do Norte | Palco Externo (Feira)

14h30 Folia de Reis Estrela do Oriente | Rua da Feira

15h Preservarte | Palco Pocar

15h30 Congo de Máscara Roda D’água | Palco Externo (Feira)

17h Bumba Meu Boi – Guaçuí – Gota Pó e Poeira | Coreto

17h Orquestra de Violão ”Alcir Bolzan” | Palco Externo (Feira)

18h Chorou Bebel | Palco Raízes

18h Grupo de Danças Folclóricas Polonesas Orzel Bialy | Palco Externo (Feira)

19h Tropeiro Móvel | Palco Externo (Feira)

19h Congo de São Benedito | Coreto

19h Big Bat Blues Band | Palco Pocar

20h MUG | Palco Externo (Feira)

20h30 Soltos e Prensados | Palco Raízes

21h Bergfreunde de Campinho | Palco Externo (Feira)

21h30 André Prando | Palco Pocar

23h DJ Zappie | Palco Raízes

Dia 02 – Sábado

10h A História do Boi de Sol | Palco Externo (Feira)

11h Grupo Folclórico Pomerano Fauhan | Palco Externo (Feira)

12h Lira Municipal Mateus Toscano | Palco Externo (Feira)

12h Almoço – 522 | Palco Raízes

13h Reis de Boi do Mestre Lino | Rua da Feira

13h Tombo da Papa | Palco Externo (Feira)

14h Colônia Fratelli D’ Italia | Palco Pocar

14h Caxambu – Dança em Roda | Palco Externo (Feira)

15h Jongo de São Mateus | Rua da Feira

15h Boi Azulão | Palco Externo (Feira)

16h Quadrilha Sinhá da Mata | Palco Externo (Feira)

16h Folia de Reis São Sebastião | Coreto

17h Boi Juruba | Rua da Feira

17h Mini Carretela | Palco Externo (Feira)

18h Suindara | Palco Raízes

18h30 Mini Tombo da Polenta | Palco Externo (Feira)

19h Amaro Lima | Palco Pocar

20h Mini Coagem de Café | Coreto

20h Grupo de Danças Folclórica Grünes Tal | Palco Externo (Feira)

20h30 Bella Mattar | Palco Raízes

21h30 Casaca com Participação Banda de Congo Tambor de Jacarenema | Palco Pocar

23h Forró Bem Ti Vi | Palco Raízes

Dia 03 – Domingo

11h Associação Cultural Educarte – Capoeira de Ponto Belo | Palco Externo (Feira)

11h Aula Show do Feijão Tropeiro da Capital Capixaba dos Tropeiros (Ibatiba) | Palco Raízes

12h Moqueca | Palco Externo (Feira)

12h Almoço – Paula Cassaro (Sertanejo) | Palco Raízes

13h Grupo Blumen Der Erde Volkstanzgruppe | Palco Pocar

13h Os Carroceiros – Quadrilha | Palco Externo (Feira)

14h Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone | Palco Externo (Feira)

14h30 André Matos e Beto Calil – Moda de Viola | Palco Raízes

15h Jongo Mãe África, Pátria Amada Brasil | Palco Externo (Feira)

16h Guerreiros Indígenas – Aracruz | Palco Externo (Feira)

17h Bammuja – Banda Marcial

17h Monique Rocha | Palco Raízes

18h Emerson Xumbrega | Palco Pocar