Festa da Primavera: idosos celebram chegada da nova estação em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, realizou uma grande confraternização para celebrar a chegada da primavera.

O evento, realizado na noite da última quinta-feira (28), no Centro de Convivência Renascer, contou com apresentações culturais, desfile, show de Flesh Martins e muita comida boa, com direito a visita dos idosos do Centro de Convivência de Itapemirim.

“Nossos idosos são nossos eternos jovens, essa noite especial contou com muita dança, animação, comida boa e diversão. O Centro de Convivência Renascer é um espaço de transformação social para nossa melhor idade!” afirmou Albérico de Souza, Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho.