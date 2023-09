Festival Cine.Ema chega a Vargem Alta com 16 filmes durante toda semana

Durante toda esta semana, Vargem Alta recebe a 9ª edição do Festival Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – evento que parte da linguagem audiovisual para sensibilizar crianças, jovens e adultos acerca das questões ambientais. A programação no município das montanhas capixabas inclui mostra de cinema, bate-papos culturais e ambientais, oficinas de vídeo, fotografia e observação de pássaros e até banho de floresta. E até o dia 18 de outubro, todos os 16 filmes do Festival estarão disponíveis no site www.cineema.com.br .

Uma novidade deste ano é que o público irá decidir quem leva o prêmio de melhor filme tanto na 9ª Mostra Cine.Ema, quanto a 6ª Mostra Cine.Eminha – que agora também é competitiva. Dentre os filmes, estão documentários, ficções, animações e até mesmo videoclipes. A Mostra Cine.Eminha conta com 4 dos 16 filmes e é uma seleção de filmes voltada para o público infantil, mas que diverte todas as idades. A mostra presencial em Vargem Alta ocorre para os alunos da escola João Domingos Fassarella na sexta-feira (22) durante todo o dia.

O 9º Festival Cine.Ema tem o patrocínio do Grupo Águia Branca e conta com a parceria da Reserva Ambiental Águia Branca. É uma realização da Caju Produções e do Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Revista Cine.Ema

A Revista Cine.Ema já virou tradição no Festival. Com matérias, informações, dinâmicas e diversas atividades, nesta quarta edição, a Revista faz um resgate do Cinema Ambiental no Espírito Santo, uma crônica da grande escritora Bernadette Lyra, um artigo sobre o cinema etnográfico com o realizador audiovisual indígena Maynõ Guarani, receitas para aproveitar melhor os alimentos, plantio agroecológico e diversos outros temas. Para acessar, basta clicar aqui: https://online.fliphtml5.com/hnpyf/ufqn/ ou acessar o site do festival.

Bate-papos

Nos dias 19 e 20 de setembro, a Reserva Águia Branca sedia dois bate-papos com os temas “Regenerar nossas raízes” e “Conexão com a natureza: caminhos para um reencontro”. Na noite do dia 19, ainda ocorre a exibição de dois episódios da série Montanhas Contemporâneas Capixabas, do realizador Ronaldo Barbosa.

Na quinta-feira (21), é a hora de experimentar o banho de floresta, com o Instituto Terra Luminous e o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Estudos sobre essa atividade – surgida no Japão – demonstram diversos benefícios para a saúde. Nela, os participantes serão convidados a adentrar a mata em visitas guiadas através das trilhas.

Segundo a diretora geral da Caju Produções, Tânia Silva, criadora do Cine.Ema, o festival surgiu como uma forma de contribuir para difundir o cinema brasileiro por regiões que possuem pouco acesso às salas de exibição, ao mesmo tempo que chama a atenção para as questões ambientais. “Diante de tantos acontecimentos que o mundo tem enfrentado com a crise climática global, escolhemos o tema ‘Reflorestar’ nesta edição para resgatar essa conexão com a natureza e promover mudanças no nosso modo de vida”, conta.

Cine.Ema

O Festival Cine.Ema realiza ações de educação ambiental voltadas às comunidades que margeiam patrimônios naturais. Por meio da cultura, sensibiliza crianças, jovens e adultos para a questão ambiental, além de despertar nessas pessoas o olhar cinematográfico em regiões que, muitas vezes, carecem de acesso a essa arte. Para isso, promove iniciativas de educação ambiental com mostras de cinema, oficinas de foto, vídeo e texto, concursos de criatividade, bate-papos, entre outras atividades.

Programação Completa | 9º Festival Cine.Ema

18 a 22 de setembro

Oficinas

Oficina de Vídeo com Gui Castor para alunos da EEEFM Presidente Luebke

Oficina de Fotografia com Carol Bravim para alunos da EEEFM Guilherme Milaneze

Oficina de Observação de Pássaros com Filipe Ventura para alunos da EMEB Pedro Milaneze e EMEB João Domingos Fassarela. Local de realização: Reserva da Águia Branca

Bate-papos

Bate-papo – Regenerar nossas raízes

Data: 19 de setembro (terça-feira), de 14h às 18h

Local: Reserva Águia Branca | Vargem Alta (ES)

Palestrantes:

– Gabriela Soares (WWF – Fundo Mundial para a Natureza) – Tema “Restaurar é urgente”

– Maynõ Silva (Audiovisual) – Tema “Nhãde Reko: O bem-viver Guarani”

– Alice Lutz (Agricultora, cozinheira e produtora) – Tema “Bananeira – a mãe que nos conduz a abundância”

– Fabíola Melca (Cineasta) – Tema “Eu Natureza – da imensidão que é ser pequeno”

– Ronaldo Barbosa – Designer e Idealizador da série Documental “Montanhas Contemporâneas Capixabas”

Mediação: Fabíola Melca

Exibição da série documental “Montanhas Contemporâneas Capixabas”

Data: 19 de setembro (terça-feira), 18h às 19h30

Local: Reserva Águia Branca | Vargem Alta (ES)

Episódios: 1 e 2



Bate-papo – Conexão com a natureza: caminhos para um reencontro

Data: 20 de setembro (quarta-feira), de 13h às 17h

Local: Reserva Águia Branca | Vargem Alta (ES)

Palestrantes:

– Rafael Oliveira e Marco Antonio Xavier (Instituto Terra Luminous) – Tema “Florestaterapia: da consciência de si à consciência ambiental”

– Kika Gouvêa, Liz Oliveira e Paula Vervloet (Instituto Brasileiro de Ecopsicologia) – Tema “Ecopsicologia – restaurando nossos vínculos com a Teia da Vida”

– Walter Có (Professor de Biologia, Psicologia, Ecologia e Educação Ambiental) – Tema “As diferentes dimensões da natureza e suas conexões, dentro e fora de nós”

Mediação: Geraldo Dutra



Banho de floresta

Data: 21 de setembro (quinta-feira), das 7h às 12h

Local: Reserva Ambiental Águia Branca | Vargem Alta (ES)

Turma 1: 7h às 9h | 10 vagas (Instituto Brasileiro de Ecopsicologia)

Turma 2: 7h às 9h | 10 vagas (Instituto Terra Luminous)

Turma 3: 9h30 às 11h30 | 10 vagas (Instituto Brasileiro de Ecopsicologia)

Turma 4: 9h30 às 11h30 | 10 vagas (Instituto Terra Luminous)

Mostra de Cinema

Data: 22 de setembro (sexta-feira)

Local: EMEB João Domingos Fassarela – Vargem Alta (ES)