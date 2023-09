Filho de ex-deputado cachoeirense morre em grave acidente na BR-101

O homem que morreu na batida entre um carro e um caminhão na BR-101, na madrugada deste domingo (3), em São Mateus, foi identificado como Caio Ferreira Pina, de 35 anos, filho do ex-deputado estadual cachoeirense Paulo Roberto Ferreira (MDB), que também ocupou o cargo de secretário de Estado da Casa Civil no mandato do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o filho do cachoeirense trafegava no sentido Vitória, em um veículo modelo Hyundai HB20, quando bateu de frente com um caminhão, nas mediações do Km 71.

Caio Ferreira, que era engenheiro de produção, morreu no local do acidente.

O condutor do caminhão não teve ferimentos. O sepultamento do filho do político cachoeirense está previsto para acontecer ainda neste domingo (3), às 17 horas, no Cemitério Caminhos da Paz, no bairro Aviação, em São Mateus.