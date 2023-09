Findes e Ufes assinam acordo de cooperação para estimular o desenvolvimento 

Um acordo de cooperação técnica que visa o estímulo do desenvolvimento sustentável e econômico da indústria e da educação no ES, promovendo inovação, capacitação e pesquisa, foi assinado entre a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) nesta terça-feira (12), na sede da Federação.

Durante a abertura da cerimônia, a presidente da Findes, Cris Samorini, destacou que fechar essa parceria no Programa Conexão Ufes-Indústria é dar continuidade a um trabalho que foi iniciado já há algum tempo pela Federação.

“Hoje temos a oportunidade de prosseguir em uma aproximação muito importante para a indústria capixaba. Algo que já vínhamos conversando, porém veio pandemia e pausamos. Retomar essa construção de união com a academia me deixa muito satisfeita. Tudo que é lançado em termos de inovação e pesquisa, temos o setor industrial como maior impulsionador e consumidor. Para se ter ideia, 66,4% é a participação da indústria no investimento empresarial em Pesquisa e Desenvolvimento. Por isso, acreditamos que essa parceria dará muitos resultados. São diversas as oportunidades de fazer nosso Estado avançar cada vez mais em termos de competitividade, transição energética, e muitos outros campos.”

O reitor da Ufes, Paulo Vargas, afirmou que o convênio busca aproximar a universidade do meio empresarial. “A Ufes tradicionalmente mantém parcerias com as grandes empresas. Desta vez, ao firmar convênio com a Federação das Indústrias, pretendemos deixar a universidade acessível também às pequenas e médias empresas que, muitas vezes, sequer conhecem a possibilidade de trabalhar em parceria com a universidade na solução de problemas que elas cotidianamente enfrentam. Então, a Ufes pode ser esse apoio e também viabilizar oportunidades de formação de pessoal”.

Em sua fala, o diretor geral da Findes, Roberto de Campos Lima, fez uma breve apresentação da potencialidade da indústria capixaba: que possui 27,4% de participação no PIB do ES, além de responder por 91% das exportações do Estado.

“Nosso encontro tem uma palavra-chave fundamental para a construção dessa parceria que começa hoje: conectar a indústria com a universidade. E quero destacar que a Findes, por meio de suas entidades Cindes, IEL, Sesi, Senai e Observatório da Indústria, é um veículo para elevar o desenvolvimento da indústria e, por isso, priorizamos a educação. Todo o nosso time está à disposição para fazer esse projeto dar frutos.”

O vice-reitor da Ufes, Roney Pignaton, fez uma apresentação na qual mostrou a atuação da Universidade – que em breve completa 70 anos.

Entre os pontos de destaque, ele detalhou as frentes de trabalho da Ufes que são voltadas para o ensino, a extensão, a gestão, a pesquisa e a assistência. Pignaton também falou do corpo de docentes, estudantes e pesquisadores que fazem a instituição acontecer.

“Nossa participação nessa parceria é clara. Vamos contribuir com o desenvolvimento da educação por meio de soluções inovadoras.”

Já os professores da Universidade Federal que estão à frente do Programa Conexão Ufes- Indústria, Luciano Raizer e Patrícia Alcântara, mostraram os desafios e as oportunidades que o convênio vai oferecer.

“Para que o programa tenha êxito, nosso papel é aproximar pessoas. Então, precisamos definir meios para que as pessoas da indústria e da universidade possam se conhecer e, assim, interagir”, destacou Patrícia.

Para balizar o resultado da necessidade de relacionamento entre o setor industrial e a academia, ela mostrou uma pesquisa desenvolvida pela Ufes. Cerca de 84% das indústrias pesquisadas no Estado não possuem convênio de estágio com a universidade, outras 63,2% nunca usaram produtos ou serviços da Ufes. E a dificuldade mais apontada foi desconhecer como obter interação por não conhecer pessoas da academia.

Para completar, o professor, Luciano Raizer, apresentou as ações para 2023 que já estão previstas para fortalecer o Programa Conexão Ufes-Indústria. Entre elas, destacam-se: apresentar o programa durante a Semana do Conhecimento, em outubro; definição de canais de relacionamento entre as entidades; levantamento de interesses da indústria; encontro de industriais e professores; e apresentação da Plataforma de Gestão de Carreiras para as indústrias.

Conheça algumas iniciativas que poderão ser estabelecidas entre a Findes e a Ufes:

Apoio à realização de estudos e pesquisas em temas de interesse da indústria capixaba;

Apoio a projetos realizados no âmbito dos cursos de Educação Profissional Técnica, de graduação, pós-graduação e extensão, voltados para o interesse da indústria capixaba;

Apoio ao desenvolvimento de programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado e a respectiva produção científica;

Realização de visitas técnicas;

Realização de aulas práticas;

Apoio ao desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Monografias, Dissertações, Teses e outras produções científicas;

Compartilhamento de espaços físicos e acadêmicos para realizar atividades acadêmicas/escolares e realização de serviços para a indústria.

O prazo de vigência do termo de cooperação do Programa Conexão Ufes-Indústria é de cinco anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja necessidade, mediante termo aditivo a ser aprovado previamente pelas partes que assinaram o documento.