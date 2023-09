Findeslab lança desafios do Programa de Empreendedorismo Industrial 2023 

Startups que querem desenvolver um projeto de inovação para uma grande empresa já podem se inscrever na 5ª edição do Programa de Empreendedorismo Industrial (PEI) 2023 do Findeslab. Ao todo, sete grandes empresas serão conectadas a soluções propostas por startups e spin-off de base tecnológica de todos país. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada na última quinta-feira (31). As inscrições terminam dia 02 de outubro.

“Podemos afirmar que o Findeslab se consolidou como um espaço de conexões e um ativador de inovação do Espírito Santo. Nesses quatro anos conectamos empresas e empreendedores com o ecossistema de inovação e com a rede Senai de Institutos de Inovação e Tecnologia. Abrimos uma porta para quem quer inovar!”, afirma a presidente da Findes, Cris Samorini.

Neste ano, o programa irá mobilizar R$ 4,9 milhões em recursos e cada projeto selecionado receberá até R$ 190 mil. Além disso, os participantes terão acesso à rede de mentores e especialistas para apoio no desenvolvimento do projeto, além de acesso ao coworking e apoio dos laboratórios do Findeslab. O Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Eficiência Operacional atuará em conjunto às startups para concepção e desenvolvimento de protótipos.

Inscreva-se

O Programa

O Programa de Empreendedorismo Industrial (PEI) do Senai ES fomenta a inovação aberta e colaborativa. Seu objetivo é facilitar o acesso da indústria capixaba às soluções variadas e conectar o Espírito Santo a uma rede internacional de iniciativas, pessoas e entidades inovadoras.

E, além disso, é esperado que startups participantes continuem os negócios com as empresas parceiras ou criem novos negócios com os demais atores do ecossistema de inovação capixaba, cumprindo com o objetivo do programa de desenvolver o empreendedorismo industrial.

Como funciona?

As empresas propõem os desafios, que são divulgados em edital pelo Findeslab. As startups, então, submetem suas propostas de solução para os desafios. Os projetos são selecionados com base na sua competência tecnológica, e os planos de projeto são elaborados. Depois, ocorre a execução colaborativa do projeto.

Cada projeto selecionado recebe um valor em recursos financeiros, aportados pelas empresas parceiras, para serem desenvolvidos. Durante um ano, as startups têm acesso a rede de mentores e especialistas para apoio ao desenvolvimento do projeto, além de acesso ao coworking e apoio dos laboratórios do Findeslab.

O Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Eficiência Operacional também é um ponto de apoio para concepção e desenvolvimento de protótipos.

As empresas parceiras do Programa de Empreendedorismo Industrial de 2023 são: ArcelorMittal, Cesan, EDP, Samarco, Suzano, Unimed Vitória e Vale.

A presidente da Findes aponta que as parcerias são muito importantes para o desenvolvimento do ecossistema de inovação do Espírito Santo.

“Agradeço imensamente às instituições parceiras Fapes, Secti e Senai Nacional, que nos ajudaram a chegar à quinta edição do programa. E também as empresas participantes do PEI 2023 que acreditam no poder da inovação para o desenvolvimento do nosso estado e estão conosco nos ciclos de desafios lançados. O nosso objetivo é multiplicar a inovação em conjunto com outros atores do MCI”, conclui Cris Samorini.

Clique aqui e conheça os desafios!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Prazo de inscrição: de 31/08 até 02/10

Recurso: até R$ 190 mil em investimento para cada startup selecionada

Contatos: [email protected] , (27) 99722-3953 e pelo site findeslab.com.br

Empresas parceiras: ArcelorMittal, Cesan, EDP, Samarco, Suzano, Unimed Vitória e Vale

Saiba mais: https://findeslab.com.br/programa-de-empreendedorismo-industrial-2023

Edital: https://findeslab.com.br/wp-content/uploads/2023/08/Edital-de-Concurso-02.2023-Programa-Findeslab-de-Empreendedorismo-Industrial-.pdf