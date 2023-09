Foragido por não pagar pensão alimentícia é preso em Marataízes

Na última terça-feira (5), um homem com mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão foi encontrado escondido atrás do sofá, em uma residência na região de Caculucagem, em Marataízes.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), os agentes precisaram montar um cerco já que na primeira vez, ao perceber a presença do Oficial de Justiça, o homem fugiu do local. Segundo a GCM, quem atendeu a porta foi a mãe do rapaz, que informou que ele não estaria em casa.

Durantes as buscas na residência, os guardas encontraram o homem escondido atrás no sofá. Ele se recusou sair do “esconderijo”. Ainda, de acordo com a GCM, a família do homem também atrapalhou a prisão com gritos, tapas e xingamentos.

O Serviço de Atendimento Médico Urgência (Samu), também precisou ir até o local para socorrer a mãe do rapaz, que estava muito alterada. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapemirim para providências.