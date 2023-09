Fórum Café & Leite vai debater o papel da Inovação na agricultura

Nos próximos dias 5 e 6, como parte do Programa de Popularização da Inovação (Inovapop), da Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o Fórum Café & Leite, Inova Capixaba – Agricultura in Foco vai abordar propostas, soluções e tecnologias voltadas para o agronegócio, na cidade de Alegre.

O evento contará com estandes, palestras de especialistas e autoridades, além da exposição de práticas inovadoras que já são sucesso na região do Caparaó.

O programa Inovapop já passou por Colatina, abordando o tema Cidades Inteligentes e por Guaçuí, onde o tema foi a Inovação na Saúde.

Nesta quarta-feira (19) e quinta-feira (20) será a vez da cidade de Montanha, no norte do Estado, com o evento Conexão Digital na Inovação. O primeiro direcionado para o agronegócio.

Para contextualizar a importância Fórum Café & Leite, do Programa Inova Capixaba – Agricultura in Foco e ressaltar que a Inovação é prioridade para diversos setores da sociedade, o Superintendente Administrativo de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável e coordenador de Inovação do Município de Alegre, William Fadini conversou com o portal AQUINOTICIAS.COM.

Ele falou sobre o evento, sobre as demandas, as expectativas e as metas da Inovação na cidade, que certamente vão contribuir para popularizar o conceito na região e revertê-lo em avanços.

Confira!

Aqui Notícias – Qual a importância desse evento de popularização da Inovação para a cidade?

William Fadini – É o estímulo à Economia através de atração empresas, startups e empreendedores que buscam oportunidades de negócios. Isso pode resultar em investimentos, criação de empregos e crescimento econômico para a região.

Eventos de inovação muitas vezes destacam o talento local e oferecem oportunidades para que as pessoas mostrem suas habilidades criativas. Isso pode inspirar outros residentes a explorar suas próprias ideias inovadoras.

AN – O que a população, os pequenos produtores, os estudantes podem aprender sobre a Inovação neste evento?

William Fadini – Pensamento criativo: A inovação muitas vezes começa com o pensamento criativo. Todos podem aprender a pensar de maneira não convencional, a questionar o status quo e a gerar novas ideias.

Solução de problemas: A inovação está intrinsecamente ligada à resolução de problemas. Aprender a identificar problemas reais e buscar soluções criativas é uma habilidade valiosa.

Sustentabilidade: A inovação também pode estar relacionada à sustentabilidade, como encontrar maneiras mais eficientes e ecológicas de produzir alimentos, energia e produtos. Aprender sobre práticas sustentáveis pode ser fundamental.

AN – Quais são as demandas da Inovação no município de Alegre?

William Fadini – Alegre é uma cidade com um enorme potencial para inovação devido a presença de grandes instituições de ensino pesquisa e extensão, as quais cito os Campus da Universidade federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Espirito Santo que desenvolvem grandes projetos de pesquisas em diversas áreas.

E, derivado de um trabalho coletivo com pesquisadores, identificamos que há uma grande carência na região para inovações tecnológicas voltadas para o agronegócio, que possibilitará um melhor desenvolvimento sustentável das cadeias de valor da região.

AN – Onde é possível perceber a atuação e os resultados da coordenação de Inovação na cidade?

William Fadini – Formalmente estamos estruturando a coordenação de inovação, sendo que ela surgirá naturalmente no decorrer da estruturação do ecossistema de inovação, mas estamos somando esforços para que tal coordenação surja preconizadas nos moldes legais.

Nos últimos meses demos importantes passos, fornecendo suporte para a criação da Incubadora do CCAE-UFES “Inova Alegre’’. Além disso estamos pleiteando recursos no Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia/ MCI com o projeto de estruturação do ecossistema da região do Caparaó, ressaltamos nossa atuação junto a Câmara Municipal de vereadores com a criação da Lei 3728/2022.

Ela dispõe sobre sistemas, mecanismos e incentivos à atividade tecnológica e de inovação, visando o desenvolvimento econômico do município de Alegre, estabelecendo incentivos fiscais a empresas do ramo tecnológico.

AN – Alegre leva vantagem por já ser um polo universitário e de pesquisa?

William Fadini – É uma vocação natural, porém se não houver o entendimento para inovação do Governo, Sociedade civil organizada, Academia e Empresas, não iremos a lugar nenhum.

A inovação é uma atividade complexa que pode mudar a economia da região do Caparaó, tornando a mesma uma potência tecnológica.

AN – Alegre está na frente dos demais municípios da região, nesse sentido?

William Fadini – De fato, estamos sendo os pioneiros nos processos de estruturação do ecossistema de inovação local, porém destaco que será feito pensando na contribuição de demais municípios como Guaçuí e Ibatiba, que são municípios com vocações para inovações.

Nossa iniciativa está alinhada com o SEBRAE-ES e vai além dos limites territoriais do Município de Alegre.

AN – Como essa “vantagem” está sendo revertida em resultados?

William Fadini – Espera-se que a inovação possa contribuir com o desenvolvimento econômico sustentável da região do Caparaó, aumentando as capacidades regionais para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, sua aplicação para o crescimento do agronegócio e demais negócios dessa cadeia de valor, incluindo o surgimento de novas empresas de base tecnológica que qualifiquem essa cadeia.

AN – Quais as metas de Inovação da cidade de Alegre?

William Fadini – A partir da implementação do conjunto de ações previstas, espera-se alcançar os seguintes resultados:

120 professores capacitados em habilidades relacionadas à inovação e empreendedorismo;

240 alunos capacitados em habilidades relacionadas à inovação e empreendedorismo;

01 pesquisa e análise de mercado para identificar áreas de interesse e necessidade em inovação e empreendedorismo, incluindo a identificação de necessidades de soluções que possam reduzir custos, ampliar portfólios para atendimento ao mercado, mapear novos mercados e promover o aumento da lucratividade nos empreendimentos a partir da introdução de soluções inovadoras e/ou tecnologias adequadas;

02 workshops de identificação de dores e sensibilização de empresas, corpo acadêmico e outras entidades para as temáticas relacionadas a patentes, marcas, direitos autorais, transferência de tecnologia, entre outros;

02 eventos Caparaó for Science, 1ª e 2ª Edições, realizados;

04 projetos de pesquisa em Ciência, Tecnologia, Inovação e empreendedorismo, apoiados em sua concepção e desenvolvimento;

01 sala estruturada como um ambiente em um modelo de coworking para apoio ao desenvolvimento das tecnologias inovadoras e sua inserção no mercado;

02 novas startups de inovação e base tecnológica criadas e atuando na região do Caparaó.