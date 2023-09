Governador se reúne com premiê de Ontário, no Canadá

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu, na manhã desta sexta-feira (22), com o primeiro-ministro da Província de Ontário, Doug Ford, em Toronto, no Canadá. O premiê tem o cargo semelhante ao de chefe de Executivo Estadual no Brasil. Casagrande e Ford trocaram informações sobre regulamentação ambiental. Participaram do encontro o ministro do Meio Ambiente de Ontário, David Piccini, e a cônsul-geral do Brasil em Toronto, Wanja Nóbrega.

“Ontário é uma província que é referência na legislação ambiental e nas regras de carbono. Trocamos informações sobre essas ações e possíveis parcerias na área econômica. Podemos criar uma boa parceria entre o Espírito Santo e Ontário, seja na área ambiental como na área comercial. Temos muitos empresários canadenses e brasileiros que atuam aqui querendo entrar no Brasil pelos portos capixabas. Hoje boa parte do aço utilizado na planta industrial da ArcelorMittal Dofasco vem da sede em Tubarão”, afirmou o capixaba.

Esse foi o último compromisso da agenda do governador na América do Norte. Na semana passada, Casagrande participou de uma série de eventos relacionados ao meio ambiente, incluindo, a Semana do Clima de Nova Iorque, nos Estados Unidos. O mandatário capixaba também acompanhou a abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU [Organização das Nações Unidas]. No Canadá, o capixaba realizou visitas e apresentou as potencialidades do Estado em evento para empresários.

“Realizamos boas agendas nos Estados Unidos, onde pudemos realizar troca de informações com representantes subnacionais de vários lugares do mundo. No Canadá, nossa agenda foi apresentar o Espírito Santo para o mundo. Os canadenses estão entre os nossos dez melhores parceiros comerciais e podemos ampliar isso, tornando a porta de entrada e saída do Brasil para o mundo. Neste último dia, tivemos um bom encontro com o primeiro-ministro de Ontário”, avaliou o governador.

Casagrande embarca para o Espírito Santo neste sábado (23) e chega ao Estado no domingo (24). Ele reassume o Governo na segunda-feira (25).