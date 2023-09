Governo do ES entrega obras e anuncia novos investimentos em Ibitirama

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta sexta-feira (29), no município de Ibitirama, na microrregião Caparaó, para a inauguração de obras e o anúncio de novos investimentos. Foram entregues à população a Ponte da Pedra Roxa, o campo Bom de Bola da comunidade de São José do Caparaó, além do recapeamento asfáltico na Sede do município. Casagrande também autorizou o início da construção de unidade de saúde e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além da reforma e ampliação de escolas.

“Estamos hoje na região do Caparaó, com a realização de entregas e novos investimentos estruturantes. Visitamos a obra da rodovia que liga São José do Caparaó até Pedra Roxa e dando a Ordem de Serviço de Santa Clara até a BR-262. Uma rodovia que traz desenvolvimento, fomentando o turismo e melhorando o tráfego para agricultores e moradores. Assim vamos fortalecendo a região com infraestrutura para que todos possam conhecer e se encantar com as belezas do nosso Estado”, afirmou o governador.

Ainda na parte da manhã, Casagrande e o prefeito de Ibitirama, Ailton Véin, visitaram as obras de pavimentação do trecho entre Pedra Roxa e São José. Com sete quilômetros de extensão, a obra liga os municípios de Iúna e Ibitirama, no acesso à Santa Clara. As intervenções fazem parte do Programa Caminhos do Campo, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O investimento é de R$ 11,3 milhões.

O objetivo da obra é melhorar o escoamento da produção agrícola de toda a região e oferecer melhor trafegabilidade para os veículos que passam pelos municípios, fomentando o desenvolvimento da agricultura e do agroturismo.

Os dois municípios de Ibitirama e Iúna têm forte atuação na cafeicultura, fazendo parte da Indicação Geográfica (IG) do Caparaó, que reconhece a origem geográfica de qualidade do café produzido na região. Os municípios também se destacam pelo turismo, abrigando diversas trilhas e cachoeiras de águas verdes e cristalinas.

“Essa obra contempla um antigo sonho dos moradores e turistas, pois traz diversos benefícios para a agricultura e o agroturismo na região do Caparaó. Temos a certeza de que é uma intervenção que vai transformar a vida das pessoas, proporcionando mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para toda a região”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Na ocasião, o governador também assinou a Ordem de Serviço para a contratação da empresa que vai executar a obra de pavimentação da estrada que liga a BR-262 ao distrito de Santa Clara do Caparaó. Ao todo, serão 12 quilômetros de estrada, com investimento de R$ 15,2 milhões. A região também tem grande movimentação por conta da produção agrícola, além de ser uma importante rota turística do Caparaó.

Entregas



Com investimento de R$ 1,5 milhão, a Ponte da Pedra Roxa tem 26,35 metros de comprimento, 10,5 metros de largura, passeio de ambos os lados medindo 1,2 metro, além de guarda-corpo metálico que garante a segurança dos usuários. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também realizou as obras de recapeamento asfáltico de 134 mil metros quadrados no perímetro urbano da Sede de Ibitirama, que sofria com o desgaste devido ao tráfego constante e às condições climáticas.

“A entrega dessas obras confirma o compromisso do Governo do Estado com o cidadão, garantindo mais qualidade de vida. Agora quem passar pelo distrito de Pedra Roxa e pelo centro de Ibitirama vai comprovar que cumprimos o nosso dever com o capixaba”, comentou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Também foi inaugurado o campo Bom de Bola da comunidade de São José do Caparaó, com investimento de R$ 886 mil do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). O equipamento do estilo campo de futebol society conta com gramado sintético, de alto padrão, sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, fechamento com alambrado, além de iluminação.

“Esta é a função do Estado: chegar aonde o cidadão mais precisa. Inaugurando o campo Bom de Bola aqui em São José do Caparaó estamos fazendo isso, proporcionando para toda essa comunidade uma estrutura de primeira qualidade, incentivando assim a prática esportiva e gerando oportunidades para que a população tenha uma vida mais saudável, principalmente em relação às crianças”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Novos investimentos



Em breve, a população ibitiramense poderá contar com novos equipamentos públicos nas áreas da educação, saúde e assistência social. O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou o início das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Eliza Pacheco Alves e de construção do segundo pavimento do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria Lemos Faleiro.

O investimento na área da Educação é de R$ 2 milhões repassados ao Município de Ibitirama, que executará as obras, respectivamente, por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), da Secretaria da Educação (Sedu), e do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

Com a construção do segundo pavimento, o Cemei vai dispor de uma área adicional de aproximadamente 712 metros quadrados. Nessa expansão serão criadas dez novas salas de aula e dois banheiros, um feminino e outro masculino. Cada sala de aula comportará mais de 25 alunos em um ambiente lúdico e humanizado. Já os banheiros serão divididos em masculino e feminino, cada um contendo cinco cabines internas. O local também será equipado com infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), incluindo nove câmeras de vigilância e mais de 700 metros de cabeamento estruturado.

“Com a realização da obra, em parceria com a Prefeitura de Ibitirama, será ampliada a capacidade da escola para atendimento a um maior número de alunos de forma integral, evitando excesso de estudantes nas salas de aula, garantindo mais conforto e melhorando, consequentemente, a qualidade de ensino e aprendizagem”, diz a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Também foi autorizado o início da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que comportará duas equipes de Saúde da Família. Ibitirama é um dos 52 municípios capixabas que solicitou habilitação junto à Secretaria da Saúde (Sesa) para receber recursos do Estado para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária à Saúde (APS), dentro do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10.

O município até o momento recebeu R$ 1.334.530,34 referente à primeira e segunda parcelas. A licitação da obra foi concluída e o valor licitado foi de R$ 2.342.841,05. O Plano Decenal APS+10 visa destinar recursos, neste primeiro ciclo, para a construção de UBS no Espírito Santo.

A iniciativa fomenta a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados.

No âmbito da Assistência Social, o Governo do Estado segue fortalecendo as parcerias com os municípios, com objetivo de tornar a rede socioassistencial do Espírito Santo cada vez melhor. A ordem de serviço para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Ibitirama, é mais uma entrega que reflete esse compromisso.

Com um investimento estadual de R$ 1 milhão, o novo equipamento socioassistencial vai ofertar serviços de acolhimento, orientação e acompanhamento de famílias e de indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e reconstruindo os vínculos familiares e comunitários.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, enfatizou que parte relevante dos recursos do Governo do Estado estão sendo investidos na expansão e melhoria da infraestrutura física da rede de proteção social: “Nosso governo compreende a importância de uma política assistencial sólida e capilarizada, e é exatamente isso que estamos fazendo: trabalhando para que entregas como essa se multipliquem por todo o Espírito Santo.”

Também estiveram presentes os prefeitos Romário Vieira (Iúna), Edmilson Meireles (Irupi), Dito Silva (Muniz Freire), Paulo Cola (Piúma), Eleardo Brasil (Divino de São Lourenço) e Marcos Luiz Jauhar (Guaçuí); o deputado federal Gilson Daniel; além dos deputados estaduais Denninho Silva, Dary Pagung e Vandinho Leite.