Grande Final do Municipal de Futebol de Muniz Freire é neste domingo (10)

Após um breve intervalo, a Prefeitura de Muniz Freire anunciou que os preparativos para a grande final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo já estão prontos.

O primeiro jogo vai acontecer no Estádio Pimenta, neste domingo (10), às 13h e 15h. O jogo das 13h será da equipe Master, Menino Jesus Futebol Clube contra Comercial Sport Clube. Na primeira divisão, às 15h, a batalha é de Menino Jesus Futebol Clube contra o Amorim Futebol Clube.

Prepare a sua torcida, pois os jogos prometem fortes emoções.

