Grave acidente envolvendo carreta deixa uma pessoa morta na BR-101

Um homem morreu após a carreta que dirigia tombar, nesta sexta-feira (29), na rodovia BR-101, na divisa entre o Espírito Santo e o município de Teixeira de Freitas, na Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 947, nas imediações da localidade de Itabatã, quando o condutor da Scania R450, de cor azul, perdeu o controle do veículo e tombou na rodovia.

Uma ambulância da Eco 101 ainda chegou a prestar socorro, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital.

O veículo, de placa policial FFI-9F03, transportava uma carga de papelão.

De acordo com a PRF, por causa desse acidente a rodovia precisou ser bloqueada e operar no sistema “Pare e Siga” por um longo período.

