Grave acidente na BR 101 deixa 1 morto e 5 pessoas feridas

No início da noite da última sexta-feira (8), um grave acidente envolvendo um veículo de passeio, um ónibus e uma carreta provocou a morte de uma pessoa e deixou outras cinco feridas.

De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 256 da BR 101, no sentido Sul, no município da Serra, região da Grande Vitória. De acordo com testemunhas, um veículo não identificado, também ônibus, fez manobra de mudança de faixa, o condutor do cavalo-trator, tentou evitar a colisão, perdeu controle do veículo, invadiu contramão, colidindo frontalmente com a caminhonete. Em seguida, retornou para sua mão e colidiu lateralmente com o ônibus. O possível veículo causador não permaneceu no local.

O Centro de Controle Operacional da Eco 101 foi acionada para realizar o atendimento bem como o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Polícia Civil e o IML já que o óbito de um dos condutores, um homem de 65 anos, foi constatado no local. As vitímas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Jayme Santos Neves – Serra.

A via precisou ser interditada, nas faixas centrais, e o tráfego funcionou no sistema de Pare e Siga por algumas horas, sendo a pista totalmente liberada no final da noite da sexta-feira (8).