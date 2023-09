Guaçuí: Homem é preso pela Polícia com arma de fogo

Na madrugada deste sábado (23), os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram um homem de 43 anos e apreenderam uma arma de fogo durante o patrulhamento em Guaçuí.

Os policiais realizavam o patrulhamento na Rua Deude Cadê, por volta das 00h35min, próximo à 2ª Companhia, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, com um volume em sua cintura. Durante a abordagem localizaram em sua cintura um revolver calibre 38 com seis munições e em seu bolso outras nove munições.

O suspeito informou que não tem o porte de arma e que adquiriu o armamento em dívidas. No sistema já consta contra o suspeito passagens por porte ilegal e ameaça.

Diante do flagrante o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.