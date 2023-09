Guarda Civil Municipal promove exposição para semana da pátria

Um evento que aproxima o público aos responsáveis pela segurança pública! Neste sábado (2) e domingo (3) a Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra participará de uma exposição no Shopping MontSerrat em alusão à Semana da Pátria.

A mostra ocorre em parceria entre a GCM da Serra com a Cavalaria e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à VIolência (Proerd) da Polícia Militar.

“O evento é um importante passo para a integração e interação com a comunidade civil e as forças de segurança do município”, salienta o agente Almeida.

Além de viaturas e do seu material operacional, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar realizarão sorteios e brincadeiras – um programa perfeito para ser feito entre família e amigos. O evento contará ainda com o Cine Proerd, uma sessão de cinema voltada para o público infantil. A exposição é totalmente gratuita.

E não para por aí! No domingo, às 17 horas, uma banda fará uma apresentação de saxofone ao vivo para o público que estiver passando pelo local.



“Exposição Semana da Pátria”

Local: Piso L1 do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras

Sábado (2): Das 10 às 22h, exposição da Guarda Civil Municipal da Serra e Cavalaria da Polícia Militar

Domingo (3): Das 11 às 22h, exposição da Guarda Civil Municipal da Serra e Proerd. Às 17h, apresentação de saxofone

Entrada gratuita