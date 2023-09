Homem é assassinado com diversos tiros em Jerônimo Monteiro

Um homem foi assassinado a tiros, nesta sexta-feira (1), no município de Jerônimo Monteiro, na região Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Santo Antônio. Dois homens chegaram a bordo de uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que chegou a ser socorrida para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

Militares realizaram buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos.

