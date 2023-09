Homem é preso pela PRF 1h30 depois de ter roubado carro no ES

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quarta-feira (27), em Colatina, pouco tempo depois de ter roubado um carro. Segundo informações da PRF, policiais realizavam patrulhamento na BR 259, próximo ao KM 49, quando abordaram um veículo Ford Fiesta preto, por volta das 19h30.

O Centro de Comando e Controle da PRF já havia informado que o referido automóvel havia sido roubado na cidade de Serra, por volta das 18h, estando inclusive sinalizado pelo CIODES.

O condutor estava sozinho no carro e durante a abordagem confirmou aos policiais que havia roubado o referido veículo no bairro de Nova Almeida, e que o levaria para a cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Ele também contou que havia apenas uma vítima, a condutora, no momento do roubo. Durante as buscas ao interior do automóvel, foi localizada uma faca no porta-objetos da porta do condutor.

Diante dos fatos narrados acima configurarem, em tese, o crime de roubo, a autoria comprovada, à princípio, pela própria confissão do autor, corroborado pelo reconhecimento realizado pela vítima, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Colatina. O veículo, por ser objeto de crime, foi entregue na mesma Unidade de Polícia Civil.