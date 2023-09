Homem é preso por adquirir moto sem placa em Marataízes

Um homem foi preso, na última quinta-feira (14), durante um patrulhamento na região de Lagoa Dantas, em Marataízes, após adquirir uma moto sem placa.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), durante um patrulhamento em uma localidade conhecida por ser dominada pelo comércio, a GCM avistou uma moto sem placa. Foi constatado ainda, que a numeração do motor e chassi estavam raspadas.

A GCM informou, que um homem compareceu ao local, alegando ser o dono da moto e que havia comprado o veículo de um segundo proprietário, morador de Vargem Grande do Soturno. Após uma revista feita pela guarda, foi encontrada uma bucha de maconha no bolso do rapaz.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a Delegacia de Itapemirim para providências