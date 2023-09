Homem é preso por crime ambiental durante ação da PRF no ES

No fim da tarde da última quinta-feira (28), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizava fiscalização na BR-259, em Colatina, e abordaram um Fiat Uno Mille Fire Flex, conduzido por um homem, que parou bruscamente o veículo no acostamento e saiu do automóvel e correu para uma mata após perceber a ação.

De acordo com a PRF, os agentes conseguiram localizar o homem e observaram que havia no banco traseiro do veículo gaiolas cobertas por um pano branco, e ao ser indagado se havia alguma ave presa nas gaiolas, o condutor informou que havia cinco pássaros da espécie “coleiro”, e que havia acabado de capturá-los com uso de um alçapão, próximo do local da abordagem.

Durante a inspeção no interior do veículo, a equipe constatou que havia uma ave em uma gaiola, e numa outra gaiola havia quatro aves, sendo todas as cinco aves da espécie vulgarmente conhecida como “coleiro papa-capim”. Os animais estavam sem anilha de identificação e sem registro no IBAMA.

Foi localizado também um pequeno alçapão de madeira, utilizado para capturar aves. Ao ser questionado a respeito dos animais, o suspeito relatou que possui um viveiro desse tipo de ave em sua residência, e que costuma caçar na região mencionada.

Diante dos fatos, o envolvido, os cinco pássaros, as gaiolas e o alçapão, foram encaminhados ao DPJ de Colatina, para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.