Homem furta 20 kg de fios e acaba preso pela Guarda de Vitória

Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) prenderam um jovem, de 23 anos, furtando fios de telecomunicações no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na noite de domingo (24). A denúncia de um morador ao Ciodes 190, informava que o suspeito se pendurou em uma árvore para arrancar os fios de um poste.

Assim que os agentes chegaram ao local citado, abordaram o homem com a descrição da denúncia nas proximidades do ponto de furto. Durante a revista, foi encontrada na bolsa de viagem que carregava um total de 20 quilos de fios de telecomunicações. O indivíduo também tinha em mãos uma serra para cortar a fiação.

O suspeito possui duas passagens pelo crime de furto, outra por roubo e estava em liberdade desde abril de 2020. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

Além de deter quem furta esse tipo de material, a Guarda Municipal de Vitória também atua em conjunto com outras forças de segurança para fiscalizar locais onde esse material pode ser revendido pelos ladrões.

A mais recente foi no início de agosto, quando a Guarda prestou apoio operacional à Operação Vastum, organizada pela Polícia Civil em toda a Grande Vitória. Na ocasião, 670 quilos de fiação metálica, 120 quilos de peças metálicas e 87 metros de frios de telefonia encapados foram recolhidos na região metropolitana.

