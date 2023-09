Homem morre após ser atingido com tiros na cabeça em Iúna

Um homem morreu após ser atingido por vários disparos na cabeça de arma de fogo na noite da última quinta-feira (31), na zona rural Córrego Siqueira, em Iúna.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para estar indo ao Hospital Santa Casa de Iúna, onde havia dado entrada um homem baleado. No local, a equipe manteve contato com um indivíduo que socorreu a vítima. Ele disse que estava com o homem e juntos prosseguiram para uma chácara, na região, a fim de buscar latas de tinta para a vítima pintar a própria casa.

Durante o deslocamento, após Alto Uberaba, uma motocicleta teria ultrapassado o carro que estavam os dois homens, freando bruscamente e, em seguida, fazendo com que o indivíduo parasse o veículo. Dois suspeitos desceram da motocicleta e realizaram uma abordagem, com arma em punho. Um dos indivíduos foi o condutor e ordenou que ele saísse do carro, pois a situação não tinha nada a ver com ele.

O segundo suspeito foi para o lado do carona que estava a vítima e em seguida o condutor ouviu os disparos de arma de fogo. O homem disse que abaixou a cabeça e não viu mais nada. Após os disparos, os indivíduos fugiram. Em seguida, o homem socorreu a vítima para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Iúna.