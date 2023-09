Homem tenta esconder pistola, mas é preso em flagrante em Itapemirim

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar por porte ilegal de arma na noite do último domingo (24), no balneário de Itaoca, em Itapemirim.

Segundo informações da PM, durante um patrulhamento na região, os militares receberam a informação de que um homem estava em um bar, mostrando a arma na cintura. Ao abordar o suspeito, ele rapidamente tentou esconder a arma no balcão do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 54 anos, estava com a arma e oito munições. O material foi apreendido e o homem foi detido e levado para a Delegacia Regional de Itapemirim.

