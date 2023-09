Homens que aplicavam golpes contra INSS são presos na BR 101

Na noite da última segunda-feira (18), dois homens suspeitos de falsidade ideológica, estelionato e de aplicarem golpes contra o INSS, no km 69 da BR-101, em São Mateus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma fiscalização de combate à criminalidade, os policiais abordaram um automóvel Volkswagen SpaceFox e durante a revista no veículo, foram encontrados diversos documentos de pessoas diferentes dentro de duas mochilas, uma do condutor, de 44 anos, e a outra do passageiro, um homem de 64.

A PRF informou que dentre os pertences, havia carteiras de trabalho, certidões de nascimento, títulos de eleitor, RG’s, CPF’s, CNH’s, carimbos e documentos diversos com a logomarca do INSS, espelhos de documentos em branco prontos para falsificação, além de documentos originais de terceiros, como certidões de casamento, CNH’s, contas de água e papéis da Previdência Social.

Durante entrevista realizada pelos federais, ambos disseram que iriam para o município de Teixeira de Freitas na Bahia, mas, posteriormente, o passageiro confessou que na verdade, tinham intenções de ir para Salvador.

Afirmou, ainda, que recebia 12% sobre o lucro dos golpes e que o restante era divido entre o condutor e uma outra pessoa de São Paulo/SP. O condutor acabou por confirmar tal relato e também confessou que já havia sido preso no ano de 1999 pela prática do mesmo crime e que também já havia forjado a troca de seu próprio nome.

Diante das evidências dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e fraude contra a Previdência Social, os indivíduos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em São Mateus, no Espírito Santo, para as providências do flagrante.