Homens são presos com drogas e munições em cidade do ES

Na tarde da última terça-feira (12), militares do 10º Batalhão, prenderam dois homens e apreenderam uma grande quantidade de drogas e munições, no bairro Santa Mônica, em Guarapari.

Segundo a Polícia Militar (PM), equipes da Força Tática, apreenderam sete tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 7 kg no bairro Santa Mônica, além de munições e acessórios para armamento.

Segundo a PM, a ação iniciou através de informações de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes em uma motoneta Honda Biz Branca partindo do bairro Praia do Riacho em direção ao bairro Santa Mônica. Com apoio do Serviço de Inteligência do Batalhão, o suspeito foi abordado em flagrante enquanto saía de uma construção com dois tabletes de cocaína.

A polícia ainda informou que dentro da construção, havia uma quitinete, onde um segundo indivíduo também foi detido em flagrante com o restante do material apreendido, sendo cinco tabletes de cocaína, 24 munições e duas munições calibre .12, além de um acessório utilizado para colocar as munições no revólver.

Todo o material apreendido e indivíduos detidos foram apresentados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.