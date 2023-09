Hospital Evangélico de Cachoeiro promove o 19º Encontro de Corais

Tradicionalmente a chegada da primavera é celebrada em Cachoeiro de Itapemirim pelo Hospital Evangélico com o Encontro de Corais, o “HECI Canta a Primavera”. Neste ano, o evento reunirá dez corais combinando louvor, música e solidariedade e será realizado nesta quarta-feira (20), a partir das 19h30, na Segunda Igreja Batista de Cachoeiro (SIBCI). Ao todo serão 150 pessoas entoando lindas canções e louvando a Deus em uma linda noite de louvor.

O evento contará também com uma ação social, voltada a arrecadação de fraldas infantis tamanho P.

Desde 2004, o Hospital Evangélico abre a primavera com um projeto sociocultural que une louvor e solidariedade. O Encontro de Corais “HECI Canta a Primavera” além de levar louvor ao palco de uma das Igrejas afiliadas ao Hospital, também promove uma ação social, geralmente com itens que são destinados aos pacientes.

Os integrantes do Coral do Heci freqüentam os ensaios todas às quartas-feiras no auditório do hospital, e Rosimeire Braga, regente do Coral não esconde a emoção para o grande dia. “A promessa é de fazer um grande espetáculo. É um momento de grande ansiedade e todos têm se dedicado bastante nos ensaios”, disse. O coral é aberto à participação da comunidade. Além dos ensaios, os coristas levam alento e arte aos pacientes internados no Hospital.

Durante a décima nona edição do Heci canta a Primavera os participantes poderão ouvir o Reverendo pastor Caruso Godinho e demais pastores. O Heci Canta a Primavera será transmitido pelo canal do Youtube do Hospital Evangélico.

SAIBA MAIS

Os corais confirmados são: Coro da Segunda Igreja Batista (SIB), Prelúdio Celeste (Igreja Batista Aquidabã), Coro Deus é Amor (Igreja Metodista em Itaoca), Musical Lord (Iejes – Igreja Evangélica Jesus é o Senhor) e Coro Principal da IBP (Igreja Batista do Paraíso). Além destes participam do Grande Coro, Coral Raízes, Coral Asafe e Simonton.