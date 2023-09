I Love Music Festival tem line up fechado; confira as atrações

Com um line up estrelado, o I Love Music Festival, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro, no Castelão, em Castelo, anuncia mais duas atrações: o cantor Felipe Amorim, e a dupla Guilherme e Benuto. Eles se juntam a Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Mari Fernandez, Kevin O Chris, Leo Chaves, Parangolé, Beat Samba, Marcio Pedrazzi e Eduardo Camiletti no festival itinerante mais amado do Espírito Santo.

Com carreira solo iniciada em 2020, Felipe Amorim ficou conhecido pela mistura de vários gêneros, como forró, pop, funk e música eletrônica. Em 2021, ganhou popularidade com os singles “Sem Sentimento” e “Putariazinha”. Em 2022, “No Ouvidinho” foi uma das músicas mais executadas no Brasil. Antes da carreira como intérprete, teve músicas gravadas por vários artistas e bandas, como Os Barões da Pisadinha, Xand Avião, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro e Zé Neto & Cristiano.

Já a dupla Guilherme e Benuto lançou, em 2020, Em 2020, o primeiro DVD, “Amando, Bebendo e Sofrendo”. Exímios compositores, assinam inúmeros sucessos, gravados por artistas como Felipe Araújo, Jorge & Mateus e Thaeme e Thiago. É da dupla o sucesso nacional “Três Batidas”.

Safadão confirmado

Afastado dos palcos devido a crises de ansiedade, o cantor Wesley Safadão é presença confirmada no evento. O artista, queridíssimo pelo público capixaba, vai abalar a estrutura com seus hits.

Quem também promete um show de sucessos é a dupla Matheus e Kauan. São do repertório dos irmãos canções que estão na boca do povo, como “Vou ter que superar”, gravado com a inesquecível Marília Mendonça, “Que sorte a nossa”, “O nosso santo bateu” e “Não vitalício”, gravado com o fenômeno do piseiro, Mari Fernandes, outra atração do Festival.

Rodrigo Lisbôa, idealizador e organizador do I Love Music, explica que o formato itinerante do evento é para atender a um pedido do público, diante da primeira edição do evento que foi um sucesso “Queremos chegar a todas as cidades capixabas. Música é alegria, é diversão e é exatamente isso que queremos proporcionar com o Festival”, diz o produtor cultural.

A aposta em um line up eclético é, sem dúvida, um dos pontos altos do Festival. “Selecionamos artistas que estão entre os mais queridos do público e que entregam shows realmente diferenciados, com as músicas que todos gostam de ouvir”, diz Rodrigo Lisbôa.

Os ingressos para o evento já estão à venda. O público pode optar por ingressos avulsos para cada dia de evento ou pelo passaporte, para não perder nenhuma atração.

Serviço

Festival I Love Music

Data: 27 e 28 de outubro

Local: Castelão, em Castelo

Atrações: 27/10 (sexta-feira): Mari Fernandez, Kevin O Chris, Guilherme e Benuto, Leo Chaves e Parangolé | 28/10: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Beat Samba, Marcio Pedrazzi, Felipe Amorim e Eduardo Camiletti.

Ingressos: R$90 (1° lote, meia entrada, pista); R$150 (1º lote, meia entrada, área vip) | R$160 (2º lote, meia entrada, passaporte pista) | R$230 (2º lote, meia entrada, passaporte área vip)

Vendas: https://lebillet.com.br/group/i-love-music?fbclid=PAAabPtPXi5hAlUL5DQka400CrzGejEjnA1XDWFaOEx4ymioyLZJgpqzeN4_8