Ibatiba conquista prêmio de melhor estande da Região do Caparaó

A tradição tropeira, o amor pela terra e a simplicidade sempre preservada arrepiou quem visitou o estande de Ibatiba durante a Feira dos Municípios 2023. A Terra dos Tropeiros fez história, novamente, e conquistou o Prêmio de melhor estande da Região do Caparaó no Pavilhão Carapina, na Serra.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.