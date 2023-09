Ibitirama: homem corta mangueira de gás e ateia fogo em casa da ex-mulher

Uma mulher teve a casa incendiada pelo ex-companheiro, neste fim de semana, no município de Ibitirama, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o fato ocorreu, no último sábado (2), no Centro da cidade. Após denúncia, uma guarnição se deslocou para atender a ocorrência, que dava conta de que um homem havia ateado fogo na casa da ex-companheira.

“A equipe foi ao local, a solicitante confirmou as informações do chamado e complementou dizendo que o homem foi até a residência dizendo que iria pegar objetos pessoais. A mulher então saiu da casa e se sentou em um ponto de ônibus, em frente ao imóvel. Neste momento, o homem cortou a mangueira do gás, incendiando a residência”, explicou a PM por meio de nota.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para controlar o incêndio no local. O fogo foi apagado com a ajuda de populares.

Os policiais ainda realizaram buscas em uma área de mata, onde, segundo informações, o ex-companheiro da vítima estava escondido, porém ele não foi localizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado.