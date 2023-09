Idosa é resgatada com múltiplas escoriações em cidade do ES

No final da tarde da última quarta-feira (13), a equipe do Notaer realizou o resgate e aeromédico de uma idosa de 65 anos, vítima de múltiplas escoriações em Pedra Azul, no município de Domingos Martins.

Segundo o órgão, um helicóptero se deslocou para o município com o objetivo de agilizar o transporte da idosa, vítima de múltiplas escoriações pelo corpo, caracterizado como politraumatismo.

Com empenho das equipes envolvidas, a idosa foi transportada até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.