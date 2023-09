Indústrias do ES utilizam soluções inovadoras para aumento de produtividade

Um mundo cada vez mais digital e interconectado faz com que as empresas se adaptem constantemente e adotem tecnologias avançadas para se manterem competitivas no mercado. Indústrias do Estado que buscaram essas novas tendências e já tiveram resultados vão se reunir no Seminário Tecnológico: Soluções Inovadoras e Engenharia Embarcada no dia 20 de setembro, a partir das 14h, na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O encontro, promovido pela Câmara Setorial das Indústrias de Base e Construção da Findes, é voltado para empresários, executivos e gestores interessados. Para participar basta fazer inscrição pelo link: https://forms.office.com/r/6TTfNF2s4R.

Para o presidente da Câmara de Base, Antônio Falcão, o seminário vai possibilitar que profissionais da indústria discutam tendências, desafios e oportunidades. “Encontros, como este, não apenas enriquecem o conhecimento individual, mas também fomenta a colaboração entre as empresas. A troca de ideias e experiências pode levar ao desenvolvimento de soluções inovadoras que impulsionam o crescimento da indústria como um todo.”

Serão realizados no evento dois painéis: um voltado para Construção Civil Industrial e Infraestrutura e outro sobre Montagem Eletromecânica e Inovação. Ao todo, 16 indústrias estarão reunidas para apresentar um desafio seguido da solução que foi aplicada e que gerou benefícios para a empresa.

ArcelorMittal, Estel, Cia do Brasil, Imetame, Frioar, Metalvix, Samarco, Serrabetume, Tereme Engenharia e Vale são algumas indústrias confirmadas para o seminário.

Seminário Tecnológico: Soluções Inovadoras e Engenharia Embarcada

Dia: 20 de setembro, quarta-feira

Local: Auditório Findes, 9º andar, Vitória/ES

Hora: 14h às 18h

Inscrições: https://forms.office.com/r/6TTfNF2s4R