Instituto abre cadastro para atuação em hospitais estaduais do ES

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), lançou, nessa terça-feira (26), um edital para cadastro de reserva no Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde (PGAQ).

O cadastro é para as seguintes funções, nos projetos que integram o PGAQ:

• Supervisor Hospitalar do Núcleo Interno de Regulação (NIR);

• Enfermeiro Regulador do NIR;

• Assistente Social do Escritório de Gestão de Altas (EGA);

• Enfermeiro da Qualidade do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP);

• Analista de Qualidade do NQSP;

• Técnico de Enfermagem do NQSP;

• Assistente de Projetos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de outubro, pelo site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos. O edital ICEPi/Sesa nº 025/2023 pode ser consultado no mesmo endereço.

O programa

O Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde (PGAQ) está em todos os hospitais da rede estadual e busca garantir o acesso ágil e qualificado aos leitos hospitalares, às consultas especializadas, exames complementares e procedimentos ambulatoriais aos usuários da rede hospitalar.