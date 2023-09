Inteligência da PC de Marataízes identifica endereço de homicida em Goiás

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Setor de Inteligência da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, identificou o endereço de um foragido de 35 anos, que estava escondido em Goiânia, a capital do Estado de Goiás, desde o mês de abril do ano passado. O indivíduo é considerado de alta periculosidade e estava com dois mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio cometidos no Estado do Espírito Santo, nas cidades de Marataízes e Itapemirim. Ele foi preso na última terça-feira (05), no Estado de Goiás.

Após levantamentos e identificação do endereço do procurado, policiais civis do Estado de Goiás realizaram diligências e localizaram o local de trabalho do foragido e efetuaram a prisão. O homem é considerado de alta periculosidade e tem diversas passagens por crimes de roubos e furtos, além de ter irmã, primo e dois tios presos por tráfico de drogas.

O primeiro homicídio ocorreu a Barra de Itapemirim, em Marataízes, no dia 04 de janeiro do ano passado, tendo vitimado um homem de 31 anos, por disparos de arma de fogo. No segundo crime, um homem de 27 anos foi alvejado em frente a uma barbearia, no Centro de Itapemirim. O crime aconteceu na noite do dia 08 de abril do ano passado. Ambos os homicídios foram motivados por disputa do tráfico de drogas.