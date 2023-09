Investimento conjunto garante R$ 300 mil para esporte em Cachoeiro

Na noite desta quinta-feira (22), os deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Dr. Bruno Resende (União) se uniram em prol fortalecimento do esporte em Cachoeiro de Itapemirim. Em uma reunião com representantes da sociedade, os parlamentares anunciaram que vão alocar parte de suas emendas parlamentares, um total de 300 mil reais, para a Liga Desportiva de Cachoeiro.

A iniciativa solidária consiste na destinação de R$ 150 mil de cada deputado, para a execução de projetos sociais relacionados a área esportiva no município.

De acordo com os deputados, parte dessa verba também será direcionada para a promoção de campeonatos de futebol de base e aquisição de materiais esportivos, beneficiando todas as modalidades esportivas em Cachoeiro.

