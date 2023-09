Irmãos envolvidos em assassinatos e tráfico no ES são presos em MG

Dois irmãos suspeitos de envolvimento em assassinatos e tráfico de drogas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em Minas Gerais.

Os homens de 35 e 36 anos, sem identificação divulgada até o momento, foram presos durante a Operação Assassinos V, que tem o objetivo de prender homicidas que atuavam nos municípios do Norte do Espírito Santo.

A ação foi realizada por policiais civis da Superintendência de Polícia Norte e do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte, com apoio das Policiais Civil e Militar de Minas Gerais, nos municípios de Resplendor e Santa Rita do Itueto.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão e dois de busca e apreensão por homicídio, tráfico de drogas e ligação ao tráfico.