Irupi é a 1ª cidade do ES a extinguir papéis em processos públicos

No último mês Irupi se tornou a primeira cidade do Espírito Santo a adotar uma comunicação pública completamente digital. Isso significa que mais de 250 requerimentos (como ouvidoria, consultas prévias de viabilidade, fiscalização de obras e processos administrativos) estão disponíveis de forma 100% online, pelo site da prefeitura ou aplicativo da 1Doc, GovTech que extingue papéis dos processos públicos e responsável pela implementação do serviço.

O projeto, intitulado de Irupi Digital, vai beneficiar não só a população, que poderá protocolar e acompanhar suas demandas de forma remota, mas também os servidores que vão usar a plataforma diariamente, ganhando muito mais produtividade, agilidade e transparência nos seus atendimentos. Com todas as etapas do processo integradas e detalhadas, não só o tempo de conclusão diminui, mas as informações também ficam mais seguras e acessíveis – tanto para o cidadão quanto para a administração pública, que tem acesso a dados valiosos para tomadas de decisão assertivas.

Além disso, os documentos eletrônicos desempenham um papel importante para a preservação do meio ambiente. Sem a tramitação dos processos físicos, que envolvem custo de papéis, toners, luz e água, por exemplo, estima-se que a prefeitura consiga uma economia de quase R$ 10 mil por mês. Isso significa que, mensalmente, Irupi vai deixar de imprimir cerca de 6 mil folhas de papel, o que representa uma diminuição de 7 árvores desmatadas e mais de 57 mil litros de água economizados.

Delza Assis, Relações Institucionais da 1Doc, explica que a parceria é importante para garantir direitos civis e políticas mais consistentes na prestação de serviços públicos. “A necessidade de agilizar as tratativas burocráticas no setor governamental torna a iniciativa de digitalizar processos ainda mais urgente. É um investimento extremamente positivo para a economia do município, já que aplica transparência aos processos e ainda diminui o impacto no meio ambiente com a preservação de recursos naturais”, define.

Para João Pedro Schuab, Secretário de Administração de Irupi, a parceria com a 1Doc vai representar um avanço para a população e o município. “Vamos melhorar a eficiência dos serviços prestados aos cidadãos, já que a digitalização dos processos permite que documentos sejam criados, compartilhados e acessados de forma mais rápida e fácil. Além disso, vamos reduzir a burocracia, reduzir filas e otimizar o tempo dos moradores de Irupi. Estamos bastante animados com o projeto e temos certeza que ele trará grandes ganhos para a cidade”, comenta.

Sobre a 1Doc

Maior GovTech do Brasil, a 1Doc é uma plataforma SaaS de processos digitais que conecta atendimento, comunicação e gestão documental em um só lugar. Eliminando o papel como veículo de comunicação, a empresa gera economia, preserva o meio ambiente e leva produtividade, controle e segurança para resolução das demandas nos setores público e privado. Desde 2015 no mercado, a empresa já está presente nos 26 estados do Brasil, com mais de 650 entidades transformadas e beneficia, diariamente, 1 a cada 4 brasileiros.