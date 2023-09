Isenção de taxas incentiva a prática da corrida de rua no ES

Para incentivar a participação de estudantes e idosos em corridas de rua, a deputada Iriny Lopes (PT) propôs os Projetos de Lei (PL) 657/2023 e 658/2023. O primeiro institui a isenção para a participação dos idosos. E a segunda proposta, desconto na taxa de inscrição para estudantes.

No caso dos idosos, o benefício será para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, comprovado com a apresentação de documento. Já para os estudantes, o pagamento de 50% do valor cobrado para participar do evento esportivo dependerá de apresentação de carteira estudantil ou declaração da instituição de ensino.

Na justificativa dos projetos, a autora reconhece que as corridas de rua estão conquistando cada vez mais adeptos no Brasil e que são um incentivo ao esporte e a superação de metas. Nesse sentido, as duas medidas são formas de incentivar a participação de idosos e de estudantes.

O projeto que beneficia a população idosa será analisado pelas comissões de Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, Desporto e Finanças. Já a medida que tem como foco os estudantes vai passar pelas comissões de Justiça, Educação, Desporto e Finanças.