Itapemirim: estudo aponta que prefeito não cumpriu promessas de campanha

Um estudo realizado pelo Instituto Solução, em parceria com o site AQUINOTÍCIAS.COM, aponta que o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha (Progressista) deixou a deseja no que diz respeito às promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2020.

De acordo com a pesquisa feita no município, nos dias 13 e 14 de setembro, 84,9% dos eleitores afirmam que o chefe do Poder Executivo municipal, que já está há um pouco mais de três anos a frente da administração da cidade, não cumpriu tudo o que prometeu.

Outros 6,9% dizem que o prefeito cumpriu e 8,1% não sabe ou não respondeu. A margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos.

O estudo ouviu 405 eleitores na sede e nos distritos de Itapemirim.