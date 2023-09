Jogo entre Flamengo e Athletico-PR no ES terá esquema especial de segurança

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber, nesta quarta-feira (13), às 21h30, o confronto entre Flamengo e Athletico-PR, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para garantir a segurança e tranquilidade dos torcedores, o Governo do Estado preparou um esquema especial de policiamento e transporte para a partida.

O planejamento foi realizado de forma integrada pela Gerência de Operações Integradas (Geopi) da Sesp, com a participação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Prefeituras Municipais de Vitória e Cariacica e Ceturb. As forças de segurança do Estado e as Guardas Municipais de Vitória e Cariacica atuarão de forma conjunta, sob coordenação da Geopi/Sesp.

O plano de segurança começa no deslocamento das equipes desde os hotéis, em Vitória, até o Estádio, em Cariacica. Os ônibus sairão dos hotéis com escolta da Guarda Municipal de Vitoria e, no acesso ao Estádio, contarão com o acompanhamento da Guarda Municipal de Cariacica.

A Polícia Militar empenhará efetivo de patrulhamento em viaturas e a pé, no entorno do Estádio Kleber Andrade e nas vias de acesso. O Batalhão de Trânsito (BPTran) atuará na organização e segurança do trânsito. No interior do Estádio, equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME) estarão a postos caso seja necessária intervenção policial. Nas ruas ao redor, equipe da Força Tática estarão posicionadas em pontos estratégicos, assim como o Regimento de Polícia Montada (RPMont), que atuará em caso de distúrbio.

O acesso do público ao local do jogo será a pé e contará com três barreiras de revista pessoal, realizada por uma empresa de segurança privada com apoio da Polícia Militar. As torcidas organizadas terão atendimento diferenciado, para garantir um acesso confortável até as arquibancadas. As torcidas organizadas do Flamengo terão uma entrada exclusiva e acompanhamento até sua área na arquibancada. As torcidas do Athlético Paranaense também terão uma área reservada e acesso prioritário.

A Delegacia Regional de Cariacica terá reforço no efetivo do Plantão e o Corpo de Bombeiros Militar estará com uma equipe de resgate a postos para eventual acionamento.

“Todo o planejamento foi feito para que tanto torcedores capixabas quanto visitantes tenham uma ótima experiência, como tem sido sempre que o Espírito Santo recebe partidas de campeonatos nacionais. Nosso Estado tem um histórico de eventos bem organizados e este será mais um”, afirmou o gerente de operações integradas da Sesp, coronel Sebastião Biato.